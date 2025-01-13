Під обмеження потрапили кілька танкерів і щонайменше один трейдер.

Три танкери з більш ніж 2 мільйонами барелів російської нафти перебувають у водах східного Китаю. Кораблі там "застрягли" після того, як 10 січня США ввели проти них санкції.

Видання Bloomberg пише, що танкер Huihai Pacific мав прибути в Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 000 барелів нафти ESPO з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку місяця. Однак у вихідні танкер змінив курс і зараз стоїть на стоянці в морі разом із вантажем.

Це судно, як і багато інших, потрапило під найагресивніший пакет санкцій, спрямованих проти російського експорту нафти з моменту вторгнення в Україну на початку 2022 року. Під санкції потрапили кілька танкерів і щонайменше один трейдер, який активно торгує нафтою сорту ESPO, якому віддають перевагу незалежні китайські нафтопереробники.

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Судно Mermar вийшло з Козьміно 5 січня з більш ніж 755 000 барелів ESPO і повинно було зайти в порт Яньтай цього тижня, але зараз очікує біля узбережжя. Судно Olia вийшло з російського порту 7 січня з майже 709 000 барелів цього сорту нафти і також прямувало до Яньтая, але зараз перебуває в Жовтому морі.

Вашингтон запровадив обмеження всього за кілька днів після того, як компанія Shandong Port Group Co., що управляє кількома портами, закликала термінали припинити приймати танкери, які перебувають під санкціями.

Санкції проти Росії - останні новини

Вашингтон оголосив масштабний пакет санкцій проти Москви. Він охоплює понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ, які прямо чи опосередковано забезпечують фінансування російської військової машини.

Ось тільки нафтопереробним компаніям в Індії та Китаї доведеться закуповувати більше нафти на Близькому Сході, в Африці та Америці, що призведе до зростання цін і вартості транспортування.

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