Через початок сезонних робіт упродовж тижня після Великодня, з 17 по 23 квітня сумарно в Польщу заїхали більше українців, ніж торік.

На Великодні свята з 1 по 16 квітня в Україну з Польщі заїхало 477,2 тис. українців, що на 54% більше, ніж торік. Проте через початок сезонних робіт упродовж тижня після Великодня, з 17 по 23 квітня сумарно в Польщу заїхали більше українців, ніж торік.

Такі дані УНІАН передали в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Прикордонну службу Польщі. Як йдеться в повідомленні, цьогоріч до Польші виїхали 192 тис. українців, а у 2022 році – 148,9 тис.

"Зазвичай, українці, що працюють у Польщі, масово їдуть до України тричі на рік – на Великдень, Різдво та наприкінці серпня, що пов’язано зі збиранням урожаю. Аби подивитися, як змінюються плани українців за кордоном, ми обрали для аналізу двотижневий період напередодні Великодня. Звісно, у квітні минулого року небезпека відчувалася особливо гостро і якщо у Польщу їхали переважно жінки і діти, то в зворотному напрямку до України поверталися здебільшого чоловіки, аби стати на захист країни", - йдеться в повідомленні.

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"Ми пов’язуємо це з початком сезонних робіт. Якщо торік до Польщі їхали переважно з міркувань безпеки, то зараз причини змінилися – люди їдуть для того, аби заробити гроші та повернутися в Україну. Восени цього року кількість запитів на роботу досягла довоєнних показників", – йдеться в повідомленні.

Наприкінці весни найпопулярнішими сезонними вакансіями є робота в теплицях, в ресторанній сфері, традиційно на упаковці м'ясної та рибної продукції. Також останнім часом зріс попит на працівників у сфері виробництва яхт. Зазвичай, працюючи на простих роботах, які не потребують знання мови чи високої кваліфікації, можна розраховувати на зарплату близько 1 тис. доларів на місяць в залежності від кількості робочих годин. Загалом, на ринку працевлаштування в Польщі змінилася тенденція: якщо у минулому році вільних вакансій для жінок майже не було, то цьогоріч роботодавці демонструють конкуренцію за працівниць з України.

Українці в Польщі

Станом на 11 квітня 2023 року понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею від початку повномасштабної війни. За останніми даними, живуть в Польщі близько 2 мільйонів біженців, 739 тисяч з них вже працевлаштовані.

10% українців в Польщі вже вивчили мову досконало, 30% – можуть вільно спілкуватися. Ще 50% вчать мову, але це дається важко. 10% українців не збираються вчити польську.

Станом на кінець березня 2023 року кількість біженців у Польщі, які не планують повертатися в Україну, зросла вдвічі і досягла 40%. 55% українців планують повернутися в Україну, 7% – переїхати з Польщі у іншу країну. 82% тих, хто планує повертатися, збираються зробити це після завершення війни, 8% навесні, 6% – влітку, 4% – восени.

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