Близько 87% з них - це жінки та діти.

Вже понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

Про це йдеться в повідомленні постійного представництва Польщі в Євросоюзі в мікроблозі Twitter.

"Сьогодні число осіб, які перетнули польсько-український кордон від початку російської агресії, перевищило 11 мільйонів. Близько 87% з них - це жінки і діти", - йдеться в повідомленні.

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Також сказано, що всі, хто тікають від війни, знайдуть притулок і всю необхідну допомогу в Польщі.

У той же час ця статистика не враховує число українців, які повернулися в Україну.

Українці в Польщі

З 1 червня 2022 року деякі країни скасували безкоштовний проїзд для біженців з України, але натомість запропонували пільги на проїзд.

У Польщі з 1 червня українці мають право безкоштовного проїзду тільки на маршрутах з декількох міст Польщі: Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешева, Перемишля, Загужа, Ярослава і Жешува.

Безкоштовно їздити в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до таких груп: діти до 18 років; жінки; чоловіки старше 60 років; чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

9 квітня 2023 року для українців продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини. Безкоштовний проїзд було продовжено до кінця травня 2023 року.

Станом на початок березня 2023 року в країнах ЄС було працевлаштовано понад один мільйон українських біженців з близько 4 мільйонів. Всього в Євросоюз з початку повномасштабного російського вторгнення в'їхали 16 млн українців.

На початку преля 2023 року Польща змінила правила ввезення домашніх тварин для українців. Спрощені правила ввезення тварин українцями, які були введені після нападу Росії на Україну, скасовані.

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