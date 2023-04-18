Елітна горілка Absolut тепер зможе потрапити в Росію тільки контрабандою, яку в РФ нещодавно узаконили.

Шведську преміальну горілку Absolut не будуть поставляти в Росію. Таке рішення ухвалила компанія-виробник через тиждень після того, як оголосила про плани почати ці поставки.

Як пише Reuters, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, шведська the Absolut Company припинила постачання своєї продукції до Росії. Однак минулого тижня стало відомо, що компанія вирішила відновити поставки "в кількості, яка може підтримати місцевих співробітників і забезпечити економічну стійкість місцевих підприємств".

Після цього на компанію обрушився шквал критики всередині самої Швеції, що змусило виробника відступити. І знову заявляється, що це зроблено в інтересах співробітників.

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"Ми не можемо піддавати їх масованій критиці у всіх формах. Тому The Absolut Company ухвалила рішення припинити експорт свого бренду в Росію", – заявили в корпорації Pernod Ricard, яка володіє шведським горілчаним виробництвом.

При цьому виробник визнає, що горілка Absolut все одно буде потрапляти в Росію, але вже нелегально і без їхнього контролю – через так званий "паралельний імпорт", який в РФ узаконили на рівні держави.

Санкції проти Росії

Напередодні стало відомо, що найбільший банк Кіпру почав примусово закривати рахунки для всіх росіян, які не живуть постійно на острові. Таким чином для росіян закрився їх найголовніший офшор.

Щоб утримати в Росії західні бренди, російська влада запровадила "податок на вихід". Однак деякі компанії готові показати, що репутація для них дорожча за гроші. Так, найбільший американський виробник мережевого обладнання Cisco Systems просто знищив у Росії свої матеріально-виробничі запаси.

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