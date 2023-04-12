Віце-президент бренду Absolut Паула Ерікссон заявила, що компанія "дотримується санкційних обмежень ЄС".

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, французька компанія Pernod Ricard відновила поставки горілки бренду Absolut на російський ринок.

Віце-президент бренду Absolut Паула Ерікссон заявила, що компанія "дотримується санкційних обмежень ЄС", повідомляє Kristianstadsbladet.

За її словами, продукція поставляється в Росію "в обсязі, здатному захистити місцевих співробітників і забезпечити місцевим компаніям економічну стійкість".

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Ерікссон зазначила, що після вторгнення РФ в Україну Pernod Ricard "діяла з урахуванням інтересів своїх співробітників як в Україні, так і в РФ".

Ситуація з горілкою в Росії

Поставки Absolut на територію агресора були припинені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За підсумками року війни в Україні продажі продовольчих товарів скоротилися на 2,4%. Падіння роздрібних продажів у Росії в 2022 році зачепило всі групи товарів повсякденного попиту, крім однієї - алкоголю.

За рік обсяги реалізації алкоголю зросли не тільки в грошах (на 11,2%), але і в літрах (на 0,7%). Різко зріс попит на міцний алкоголь: продажі горілки збільшилися на 2,4%, бренді - на 7,6%, джина - на 41%.

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