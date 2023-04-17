Головний офшор Росії більше не радий росіянам.

Найбільший банк Кіпру "Bank of Cyprus" оголосив про масове закриття рахунків, відкритих громадянами Росії. Як пише BFM, клієнти з Росії почали масово отримувати відповідні повідомлення.

"Рахунки закривають податковим резидентам Росії, тим, у кого є дохід від санкційного бізнесу в РФ, а також власникам посвідки на проживання типу F, тобто тим, хто отримав його у зв'язку з покупкою нерухомості в країні. Крім того, повідомлення про закриття рахунків приходять росіянам, які перебувають на Кіпрі по туристичній візі", – пише видання.

Відзначається, що всім перерахованим вище категоріям рахунки закриють через два місяці.

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Санкції Кіпру проти Росії

Кіпр є членом Європейського Союзу, тому країна приєдналася до всіх загальноєвропейських санкцій проти Росії. Також Кіпр значно посилив перш вельми ліберальну візову політику щодо громадян країни-агресора.

Реагуючи на російську агресію проти України, Кіпр також вирішив забрати "золоті паспорти" у ряду російських олігархів. У минулому їм видавали громадянство за" інвестиції " в економіку острова.

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