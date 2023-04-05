Компанія вирішила утилізувати обладнання через припинення дії ліцензій і перешкоди до реекспорту.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, найбільший американський виробник мережевого обладнання Cisco Systems знищив в Росії свої матеріально-виробничі запаси.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на бухгалтерську звітність юрособи Cisco в Росії, були знищені матеріально-виробничі запаси майже на 1,85 млрд рублів (трохи більше $23 млн за офіційним курсом на 5 квітня).

Компанія вирішила утилізувати обладнання через припинення дії ліцензій та перешкоди реекспорту. Cisco також знищить все IT-обладнання та демо-зразки.

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Компанія вже утилізувала експлуатаційні частини для різного обладнання. Також були утилізовані транспорт російського підрозділу, офісні меблі та техніка.

З червня по серпень 2022 року Cisco розірвала трудові договори з більшою частиною російських співробітників. Станом на кінець 2022 року в російському підрозділі працювали п'ять осіб (проти 60 роком раніше).

Cisco

Американська транснаціональна компанія, що розробляє і продає мережеве обладнання, призначене переважно для великих організацій і телекомунікаційних підприємств (спочатку займалася тільки корпоративними маршрутизаторами). Одна з найбільших в світі компаній, що спеціалізуються в області високих технологій.

Однією з особливостей бізнес-моделі компанії стала багаторівнева розгалужена система сертифікації інженерів з комп'ютерних мереж.

23 червня 2022 року Cisco заявив про те, що згортає бізнес в Росії та Білорусі. У березні 2022 року компанія припинила діяльність у регіоні, включаючи продажі та послуги.

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