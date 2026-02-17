Магазини Zara закрилися в одному з великих міст України: названа причина

Українські бренди навряд чи зможуть зайняти їхнє місце.

Власник бренду одягу Zara, компанія Inditex, розірвала договори оренди з торговельно-розважальними центрами у Дніпрі. Причиною такого рішення стали безпекові ризики.

Про це видання "Економічна правда" повідомив операційний директор Budhouse Group, голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

За його словами, більшість площ Zara в дніпровських ТРЦ були зачинені ще кілька років тому, тому суттєвого впливу на їхню роботу рішення ритейлера не матиме. При цьому він вважає, що українські бренди не зможуть замінити Zara після її виходу через різні "вагові категорії".

"Можливості для українських брендів відкриті вже давно. Вони не створюють попит на великі за площею локації. Найбільш популярна площа для українських брендів – 100-150 квадратних метрів, а розмір Zara – понад 2 тисячі квадратних метрів", – каже Гаврюшин.

Водночас він вказав, що магазини бренду Zara продовжуватимуть працювати у Харкові.

Магазини Zara в Україні – головні новини

Бренд Zara належить іспанській компанії Inditex, яка також володіє іншими відомими брендами, як Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho та Massimo Dutti. Тиждень тому з’явилася інформація про вихід Inditex з ТРЦ Караван та Міст-Сіті у Дніпрі, де були орендовані площі під магазини Zara.

Також під загрозою закриття опинилися точки Inditex в ТРЦ Дафі та Nikolsky у Харкові та Riviera Shopping City в Одесі.

Загалом компанія призупинила роботу магазинів своїх брендів в України після початку повномасштбного вторгнення. Вони почали відкриватися знову тільки у квітні 2024 року з Києва та Львова.

