Росія зруйнувала цех українського бренду Mangelo: що буде з замовленнями

Під час атаки загинули та постраждали працівники.

Російські окупанти вдарили по виробничому цеху українського бренду жіночого та дитячого верхнього одягу Mangelo в Харкові. Про це повідомила пресслужба компанії в Instagram.

"Кілька днів тому на наше виробництво в Харкові стався приліт прямо в наш цех. На превеликий жаль, у нас є загиблі, є багато поранених. Постраждали люди з нашої команди, керівництво, працівники виробництва. Зараз багато наших людей перебувають у лікарнях", – ідеться в повідомленні.

В Mangelo зазначили, що майже все, що знаходилося на виробництві, було втрачено. В компанії наразі триває оцінка знищеного та збереженого товару і стану виробничих потужностей. При цьому бренд не планує припиняти роботу і обіцяє повернутися до виробництва одягу.

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"Усі питання щодо замовлень, оплат і повернень ми обов’язково вирішимо. Замовлення, які зможемо виконати, відправимо, а за ті, які виконати не вдасться, повернемо кошти. […] Це не кінець Mangelo. Ми точно знаємо одне: ми повернемося", – пообіцяли в компанії.

Удари Росії по бізнесу в Україні – останні новини

7 жовтня російські окупанти вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу у Києві. Крім того, ворог вчергове атакував склади із продуктами харчування. Атаки зазнав склад мережі Auchan.

Також Росія знищила головний склад автомережі "АТЛ Автосервіс", внаслідок чого в деяких магазинах можуть бути відсутні моторні оливи і акумулятори.

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