Загалом сума виплат за програмою складе понад 10 млрд доларів.

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, черговий транш у розмірі близько півмільярда доларів Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується протягом місяця. Таким чином, сума виплат за програмою складе понад 10 млрд доларів.

"За оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи", - сказав Шмигаль.

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Прем'єр додав, що програма EFF допомагає Україні зберігати економічну стабільність у складних умовах.

МВФ і Україна - останні новини

У квітні Міжнародний валютний фонд оприлюднив оцінку чисельності населення України та прогноз щодо її подальшої динаміки. За оцінками МВФ, населення України в 2025 році складає 32,9 млн осіб.

У довоєнний 2021 рік в Україні налічувався 41 млн жителів. Вже у 2022 році чисельність населення скоротилася до 34,5 млн, у 2023-му - до 34 млн, 2024-му - до 33,3 млн осіб.

Представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки - зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування, яка передбачає вищі ставки для осіб із високими доходами.

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