Загалом Україна вже виконала 35 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 20 у фіскальному напрямі.

Міжнародний валютний фонд за результатами шостого перегляду Механізму розширеного фінансування (EFF) надасть Україні ще близько 1,1 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

​​Там зазначили, що Україна виконала п'ять структурних маяків, які передбачені до шостого перегляду Програми:

прийняла зміни до Митного кодексу;

оглянула довоєнні політики та практики середньострокового бюджетного планування;

оцінила фінансові ризики для фінансової стабільності та підготовила план дій для різних сценаріїв;

проаналізувала фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробила політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Також ще три структурних маяки Україна виконала достроково:

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звільнила НКРЕКП від процедури державної реєстрації;

сформувала новий склад Наглядової ради "Укренерго" з більшістю незалежних членів;

внесла зміни до закону про Рахункову палату.

Зазначається, що загалом Україна вже виконала 35 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 20 у фіскальному напрямі.

Також МВФ підвищив прогноз економічного зростання на 2024 рік до 4% з огляду на кращу, ніж очікувалося, стійкість до енергетичних шоків.

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що податковий пакет та бюджет на 2025 рік ухвалено відповідно до базового сценарію програми МВФ. Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив:

"За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США вже найближчим часом. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Вдячний команді Фонду за продуктивну роботу".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету. Також в НБУ уточнили, що у релізі МВФ відзначили ефективне виконання Україною програми EFF, попри складні умови війни.

Співробітництво України і МВФ

У жовтні Україна отримала новий транш від Міжнародного валютного фонду. Сума надходження склала 1,1 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

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