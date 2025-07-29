Дональд Трамп розглядає можливість укладання кількох торговельних угод.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік вважає цілком ймовірним продовження торговельного перемир’я між США та Китаєм на 90 днів за підсумками торговельних перемовин у Стокгольмі, повідомляє Bloomberg.

"Це ймовірний результат? Звичайно, здається, що так, але давайте залишимо це рішення президенту Трампу", - сказав Лутнік в інтерв'ю на телеканалі Fox News.

Американський міністр також зазначив, що на цьому тижні президент США Дональд Трамп розгляне можливість укладання кількох торговельних угод, не уточнивши, про які країни йдеться.

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"Він розгляне кілька угод, звичайно, він розгляне, але в основному він збирається встановити митну ставку для всіх і зробити це до кінця тижня", - зауважив Лутнік

Видання нагадує, що на попередніх раундах Вашингтон і Пекін домовилися зменшити мита за принципом "око за око" і послабити експортний контроль за певними технологіями та рідкоземельними мінералами, але додає, що термін дії цієї угоди закінчується 12 серпня.

США та Китай планують продовжити перемовини 29 липня.

Торговельні перемовини США та Китаю - головні новини

Нинішньому торговельному перемир’ю між США та Китаєм передувала відносно нетривала торговельна війна. Президент США Дональд Трамп у квітні запровадив щодо Китаю найбільші мита серед американських торговельних партнерів. Сукупна ставка склала 145%. Китай, у відповідь, запровадив мита проти американської продукції та обмежив імпорт американських кінострічок.

11 червня стало відомо, що США та Китай домовилися про завершення торговельної війни. Домовленості, серед іншого, передбачають, що Пекін постачатиме до США рідкоземельні мінерали, а США дозволять китайським студентам навчатися у своїх коледжах та університетах.

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