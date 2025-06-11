Угода має бути остаточно затверджена Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Президент Дональд Трамп заявив про успішні торговельні перемовини між США та Китаєм та досягнення домовленості між країнами, повідомляє Reuters.

У соціальній мережі Truth Social він написав, що мито на імпортовані до США китайські товари складе 55%, а мито на американські товари, що ввозяться до Китаю - 10%. "Відносини чудові", - зазначив американський лідер.

Домовленості передбачають, що Пекін постачатиме до США рідкоземельні мінерали, а США дозволять китайським студентам навчатися у своїх коледжах та університетах.

Відео дня

Як повідомив Reuters неназваний представник Білого дому, угода дозволяє США стягувати 55% мита на імпортовані китайські товари. Він уточнив, що базовий взаємний тариф становитиме 10%. Мито у 20% стягуватиметься за торгівлю фентанілом. За словами чиновника, Китай стягуватиме 10% мито на американський імпорт.

Водночас Трамп заявив, що угода підлягає остаточному затвердженню ним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Будь-які необхідні рідкоземельні елементи будуть поставлятися Китаєм заздалегіть. Так само, ми надамо Китаю те, що було погоджено, включно з можливістю для китайських студентів навчатися у наших коледжах та університетах (що завжди було добре для мене!)", - сказав Трамп.

Торгова війна США та Китаю - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп запровадив щодо Китаю найбільші мита. Сукупна ставка склала 145%. Китай, у відповідь, запровадив мита проти американської продукції та обмежив імпорт американських кінострічок.

Наприкінці квітня 2025 року американський лідер заявив, що хоче знизити мита на китайські товари, однак ініціювати відповідні перемовини має офіційний Пекін. 12 травня Вашингтон і Пекін домовилися про тимчасове зниження тарифів на 90 днів: США знизили мита зі 145% до 30%, а Китай - зі 125% до 10%. Водночас, незабаром американський президент звинуватив китайську сторону в порушенні "тарифного перемир'я".

Вас також можуть зацікавити новини: