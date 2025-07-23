Угода охоплює інвестиції Японії в США в галузі, що мають стосунок до нацбезпеки.

США уклали торговельну угоду з Японією. Угода передбачає введення 15%-вих мит на товари, що імпортуються в Штати з четвертої за величиною економіки світу.

Видання Financial Times пише, що президент США сказав, що Японія "відкриє" свої ринки для американських автомобілів і рису, що було каменем спотикання під час переговорів.

"Ми щойно уклали масштабну угоду з Японією, можливо, найбільшу угоду, яка коли-небудь укладалася. Японія відкриє свою країну для торгівлі, включно з автомобілями і вантажівками, рисом і деякими іншими сільськогосподарськими продуктами, а також іншими товарами. Японія платитиме США взаємні мита в розмірі 15%", - написав Трамп на платформі Truth Social.

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Зі свого боку прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що його країна знизить мита на авто до 15% без будь-яких квот на імпорт.

"Дотримуючись принципу "пріоритет інвестицій над митами", Японія і США досягли угоди, яка буде вигідна для обох сторін. Мита на автомобілі та взаємні тарифи становитимуть 15%. Я щиро дякую Дональду Трампу за його видатне лідерство. Вдячний міністру Акадзаві та всім учасникам з обох сторін за їхні самовіддані зусилля. Разом із президентом ми побудуємо нову золоту еру для Японії та США", - написав японський прем'єр у соцмережі Х.

За його словами, угода охоплює інвестиції Японії у США в галузях, що мають стосунок до національної безпеки, як-от напівпровідники, сталь, суднобудування, авіація, енергетика та штучний інтелект. До того ж Трамп оголосив, що США і Японія створять спільне підприємство з виробництва скрапленого природного газу на Алясці.

Водночас головний парламентер Японії Рьосей Акадзава заявив, що мита на сталь і алюміній у розмірі 50%, а також зобов'язання щодо витрат на оборону не включені до торговельної угоди.

Реакція автовиробників

Автомобільний сектор - опора японської економіки і становить основну частину її торгового профіциту зі США в розмірі 63 млрд доларів.

Після оголошення про угоду акції японських автовиробників різко зросли: Toyota і Honda подорожчали більш ніж на 14 і 11% відповідно, а Subaru і Mazda - більш ніж на 17%.

Американські автомобільні концерни відреагували на цю новину з обережністю.

"Будь-яка угода, яка передбачає нижчі мита на японський імпорт, що практично не містить американських компонентів, порівняно з митами, запровадженими на автомобілі північноамериканського виробництва з високим вмістом американських компонентів, є поганою угодою для американської промисловості та американських авторобочих", - заявив президент Американської ради з автомобільної політики, що представляє Ford, GM і Stellantis, Метт Блант.

Що відбувається на ринках

Долар торгувався по 146,90 ієни, піднявшись на 0,2% після падіння на 0,5% під час попередньої сесії.

Індекс долара, який відстежує курс американської валюти щодо основних валют, практично не змінився і склав 97,48 після триденного падіння. З моменту початкового оголошення Трампа про введення мит індекс втратив 6,6%.

Японські акції піднялися до річного максимуму після новин про торговельну угоду. Крім того, індекс Nikkei піднявся більш ніж на 3%, оскільки акції автовиробників різко зросли.

Відносини США та Японії - головні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив 10%-ві "взаємні мита" щодо більшості країн світу, а також 50%-ві мита в цілях нацбезпеки на сталь і алюміній і 25%-ві мита на авто і запчастини до них. Водночас Трамп заявив, що з 1 серпня Вашингтон запроваджує 30%-ве мито на товари з ЄС.

Вашингтон раніше оголосив про укладення угоди з Великою Британією, а минулого тижня повідомили про досягнення домовленості з Індонезією. Вони також погодилися знизити мита для Китаю й оголосили про укладення угод із В'єтнамом і Філіппінами. Японія стала найбільшою економікою, яка уклала угоду зі США з моменту оголошення Трампом про введення "взаємних" мит у квітні.

17 липня стало відомо, що президент США заявив, що має намір надіслати єдиний лист більш ніж 150 країнам з інформацією про тарифні ставки, які він планує встановити.

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