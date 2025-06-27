Передбачуваний договір укладено після переговорів у Лондоні та Женеві, спрямованих на деескалацію глобальної торговельної війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін підписали торговельну угоду. Сторони, ймовірно, зафіксували в письмовій формі те, що було раніше погоджено.

"Ми тільки вчора підписали угоду з Китаєм", - цитує американського лідера видання Financial Time.

При цьому Трамп не надав жодних подробиць.

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Представник Білого дому заявив, що США і Китай "досягли додаткової угоди про рамки реалізації Женевської угоди", маючи на увазі торговельні переговори, які країни провели в травні, коли вони вперше домовилися про перемир'я.

Два джерела заявили, що сторони, мабуть, зафіксували в письмовій формі те, що було раніше погоджено, але не включено в офіційний документ.

Угода в Женеві передбачала значне зниження мит з обох сторін на 90 днів, поки сторони намагалися виробити всеосяжну торговельну угоду. Однак угода провалилася через розбіжності щодо експорту рідкоземельних металів із Китаю та експортного контролю США.

Міністр торгівлі Говард Лутник заявив, що вони завершили угоду, яка була спочатку досягнута в Женеві.

"Хоча нам потрібно вивчити деталі, якщо угода принесе більше визначеності, передбачуваності та справедливості в торгівлю між США і Китаєм, це буде великою перемогою для народів обох країн", - сказав Шон Стейн, президент Американсько-китайської ділової ради.

Кінець торговельної війни між США та Китаєм - головні новини

Наприкінці квітня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче знизити мита на китайські товари, але ініціювати переговори має Пекін. 12 травня США і Китай домовилися про тимчасове зниження мит на 90 днів - Вашингтон знизив торговельні обмеження зі 145% до 30%, а Пекін - зі 125% до 10%.

Незабаром американський президент звинуватив китайську сторону в порушенні "тарифного перемир'я", але пізніше пролунало таке ж звинувачення з боку Пекіна.

11 червня Трамп заявив про успішні торговельні переговори між США і Китаєм і досягнення домовленості між країнами.

Водночас видання Reuters писало, що торговельна угода між США і Китаєм не розв'язала головної проблеми експортних обмежень, пов'язаних із національною безпекою, що загрожує більш всеосяжній угоді.

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