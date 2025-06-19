Starship є повністю багаторазовою надважкою ракетою-носієм, яку розробляє компанія SpaceX.

Прототип Starship під назвою Ship 36 вибухнув під час підготовки до випробувань в Техасі в середу, 18 червня, ввечері. Відео аварії опубліковало NasaSpaceFlight.

Прототип готували до статичних вогневих випробувань на полігоні Starbase, коли раптово стався вибух, який знищив космічний апарат.

У заяві компанії SpaceX говориться, що апарат зіткнувся із "серйозною аномалією". Точну причину аварії встановлять пізніше.

Відео дня

SpaceX заявила, що для мешканців прилеглих населених пунктів немає ніякої небезпеки, але закликала людей триматися подалі, поки тривають роботи з убезпечення випробувального майданчика.

Статичне вогневе випробування є частиною підготовки до запуску. Під час таких випробувань запалюється ракетний двигун або комплект двигунів, у той час як сам апарат залишається надійно закріпленим на пусковій установці.

Довідка УНІАН. Starship – повністю багаторазова надважка ракета-носій, яку розробляє компанія SpaceX. Вона призначена для економічної доставки вантажів і людей на навколоземні орбіти, а також для міжпланетних польотів на Місяць і Марс.

Starship - найбільша за розмірами, масою, потужністю і вантажопідйомністю ракета в історії. Вона перевершує за цими параметрами навіть знаменитий Saturn V, який запустив американських астронавтів на Місяць.

Starship - останні новини

Всі останні випробування Starship завершились невдачами. Наприклад, майже повним провалом закінчилися випробування системи у травні цього року.

Також Starship вибухнув під час березневих тестів. При цьому ракета-носій Super Heavy успішно повернулася на Землю.

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