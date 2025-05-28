Невдалі запуски на початку цього року зірвали десятки рейсів по всій території США.

Ракета SpaceX Ілона Маска вийшла з-під контролю під час випробувального польоту, що стало третьою невдачею поспіль. Як пише портал Sky News, випробувальний політ ракети Starship компанії SpaceX зазнав невдачі вже третій раз поспіль.

Ракета почала виходити з-під контролю приблизно через 30 хвилин після запуску через витік палива, а це означає, що вона розпалася при поверненні в атмосферу Землі.

"Наші шанси дістатися аж до Індійського океану досить малі", – сказав коментатор SpaceX під час прямої трансляції.

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Зазначається, що компанія мала сподівання на успішну місію після попередніх невдач у січні та березні. Але плани запустити серію макетів супутників після старту були скасовані, оскільки люк корисного навантаження не відкрився повністю.

"SpaceX сподівається, що Starship колись буде використовуватися для перевезення людей і вантажів на Марс, але ця остання невдача ставить під сумнів амбіції Ілона Маска", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що невдалі запуски на початку цього року зірвали десятки рейсів по всій території США, а проєкт було призупинено на два місяці, поки тривало розслідування.

Також зазначається, що Ілон Маск мав пізніше розповісти світові про свої амбіції щодо освоєння космосу у промові під назвою "Шлях до створення багатопланетного життя", але захід було відкладено без пояснень.

Невдачі при запуску ракет Starship

У січні цього року ракета Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час сьомого випробувального польоту. Це стало першим з 2023 року випадком, коли SpaceX не вдалося вивести корабель на задану траєкторію - у листопаді 2023 року SpaceX втратила корабель приблизно через вісім хвилин після запуску.

Вже у березні восьмий за рахунком випробувальний запуск прототипу космічного корабля Starship також закінчився невдачею - він вибухнув незабаром після старту.

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