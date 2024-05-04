Для більшості отримувачів субсидію призначать автоматично.

Житлова субсидія на опалювальний сезон призначається до дати його закінчення, по 30 квітня включно, до 15 квітня включно йде нарахування на послугу опалення. Водночас з травня людина може отримувати субсидію на неопалювальний сезон. Про розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що для більшості отримувачів її буде призначено автоматично (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств). Тобто якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії.

Водночас є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. Зокрема, із особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо:

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заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

В міністерстві додали, що на фінансування житлових субсидій та пільг у 2024 році уряд виділив 49,9 млрд грн (на 12 млрд грн більше порівняно з 2023-м).

Тарифи в Україні

Кабінет міністрів 26 квітня затвердив продовження пільгової ціни на електроенергію для населення на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат до кінця травня цього року.

Усі 12 постачальників, що наразі присутні на ринку, оприлюднили свої річні тарифи на газ для побутових споживачів. Йдеться про ціни на природній газ, що будуть діяти до квітня 2025 року. Як і в два попередні сезони, вартість газу для населення не зросте.

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