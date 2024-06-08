Житлова субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства.

У зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують. Відповідно до постанови уряду від 06.08.2014 Nº 409 розмір субсидії розраховується як різниця між сумою оплати за ЖКП та обов’язкового платежу. Так, з 1 червня оплата за комунальні послуги збільшиться у зв’язку із зростанням тарифу на світло, йдеться у пояснені Пенсійного фонду.

Зазначається, що обов’язковий платіж визначається шляхом ділення сукупного доходу всіх членів домогосподарства за два квартали на кількість місяців, за які враховані доходи. Також враховується обов’язковий відсоток платежу за ЖКП (частка доходу) для домогосподарства ( обчислюється за спеціальною формулою).

У ПФУ для прикладу підрахували, що сім’я з трьох осіб (працююча мати із щомісячним доходом 9200 грн та двоє неповнолітніх дітей) після перерахунку додатково отримає до субсидії 218,4 грн.

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Водночас у Пенсійному фонді нагадали, що житлова субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства з урахування переліку та вартості ЖКП та кількості членів домогосподарства.

Ріст тарифів

Уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 31 травня. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, в кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною.

Народний депутат та перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко вважає, що після підняття ціни на електроенергію для населення в Україні можуть підняти тариф на холодну воду.

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