Можуть підняти тариф на холодну воду до 30%.

Після підняття ціни на електроенергію для населення в Україні можуть підняти тариф на холодну воду. Про це УНІАН розповів народний депутат та перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Рвуться в бій водоканали, вони вимагають підвищення тарифу. Я думаю, це в першу чергу. Водоканали волають, що вони в катастрофічному стані, і мораторію (заборони на підвищення цін (тарифів) на ринку – УНІАН) на воду немає. Тому, думаю, що першими можуть бути тарифи на холодну воду", – сказав він.

Кучеренко підкреслив, що тарифи зараз зростають по всій країні для непобутових споживачів, і водоканали вимагають, щоб для населення також піднявся тариф.

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За його словами, підняти тариф на холодну воду для населення можуть на 25-30%. Він також відмітив, що водоканали цього вимагають вже два роки.

Підвищення тарифів – останні новини

31 травня уряд підняв тариф на електрику для населення на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. В уряді відмовилися від диференціації тарифів за обсягом споживання, яка очікувалася раніше.

Пізніше у відомстві обґрунтували підвищення тарифу на електрику систематичним руйнуванням з боку Росії енергетичної інфраструктури України.

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