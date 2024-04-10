Визнано недостатніми докази того, що обидва олігархи підтримували війну Кремля проти України.

Вищий суд Євросоюзу скасував санкції проти мільярдерів Михайла Фрідмана та Петра Авена, визнавши недостатніми докази того, що обидва олігархи підтримували війну Кремля проти України, пише Financial Times.

Суд дійшов висновку, що ЄС не надав достатніх доказів причетності мільярдерів до зусиль з підриву України, що потенційно може створити прецедент для інших апеляцій.

"Загальний суд вважає, що жодна з викладених причин ... не є достатньо обґрунтованою, і що включення Авена і Фрідмана до [санкційних списків] не було виправданим", – йдеться у заяві суду.

Відео дня

У рішенні також зазначається, що між Авеном і Фрідманом та Володимиром Путіним або його оточенням може існувати "певний ступінь взаємозв’язків", але ЄС не зміг "продемонструвати, що бізнесмени підтримували дії або політику", які завдали шкоди Україні, підтримували ключових російських посадовців або отримували вигоду від їхніх рішень.

Рішення Генерального суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

Зазначається, що таке рішення є серйозним ударом по режиму санкцій ЄС проти Москви, який націлений на понад 1700 осіб і понад 400 організацій, звинувачуючи їх у підтримці або створенні умов для вторгнення в Україну.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що рішення суду поширюється тільки на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року.

"Ще один удар для європейського режиму санкцій проти РФ. Російські олігархи Петро Авен і Михайло Фрідман перемагають у суді ЄС. Постанова стосується лише тих, кого внесли до чорного списку з лютого 2022 року по березень 2023 року, тому вони залишаються під санкціями, оскільки список було оновлено на початку цього року, але це погана прикмета", – написав журналіст у мережі Х.

За словами журналістів, Авен і Фрідман є найбільш відомими росіянами, проти яких були скасовані санкції ЄС. З трьох менш відомих російських бізнесменів санкції були зняті у вересні, а в березні ЄС зняв обмеження з технологічного засновника Аркадія Воложа.

Народившись в Україні, Фрідман заробив мільйони в нафтовій та телекомунікаційній галузях, банківській справі та роздрібній торгівлі в Росії до свого приїзду в Лондон майже десять років тому. Він був одним з найбагатших людей Великобританії, поки не зіткнувся з санкціями через війну в Україні.

Фрідман повернувся до Москви в жовтні, приєднавшись до свого бізнес-партнера Германа Хана.

Санкції проти РФ

У лютому 2024 року уряд Канади зняв санкції проти чотирьох осіб, зокрема Ольги Айзіман, колишньої дружини російського мільярдера Михайла Фрідмана, тому що вона не відповідає критеріям включення до санкційного списку.

Раніше УНІАН писав, що СБУ оголосила в розшук підсакційного російського мільярдера Михайла Фрідмана. Його розшукують за звинуваченням у "фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України". Зазначена дата зникнення - 10 жовтня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: