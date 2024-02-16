В канадському уряді зазначили, що під санкціями мають бути особи, які відповідають встановленим критеріям.

Уряд Канади зняв санкції проти чотирьох осіб, зокрема Ольги Айзіман, колишньої дружини російського мільярдера Михайла Фрідмана, пише Politico.

Згідно із розпорядженням, яке опублікувала газета Canada Gazette, Айзіман не відповідає критеріям включення до санкційного списку. В уряді зазначили, що мають справедливо реагувати на зміну ситуації з особами, які внесені до переліку, і захищати цілісність режиму санкцій Канади. Під санкціями мають бути особи, які відповідають критеріям регламенту.

Щодо інших трьох осіб, то йдеться про високопосадовців Сбербанку Олександра Буріко та Сергія Мальцева, які пішли у відставку після того, як Росія почала вторгнення в Україну. Також санкції зняли з Олександра Душка , який раніше обіймав керівну посаду в "Газпромі".

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Санкції проти РФ

Весною 2022 року Канада запровадила санкції проти чотирьох фінансових установ Російської Федерації і 22 осіб. Тоді ж під санкції потрапила колишня дружина російського олігарха, засновника "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана Ольга Айзіман, його доньки – Лариса і Катерина Фрідман.

УНІАН писав, що в лютому 2024 року Угорщина заблокувала новий, 13-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ через незгоду із заходами, спрямованими проти Китаю.

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