Нова функція працюватиме з існуючими телефонами високошвидкісного мобільного інтернету "скрізь, де видно небо".

Компанія SpaceX оголосила про запуск на мобільних пристроях своєї майбутньої послуги Starlink Direct to Cell.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії Starlink, у 2024 році нова послуга буде обмежена текстовими повідомленнями, втім вже в 2025 році з'являться функції передачі голосу і даних, а також можливість передавати файли.

"Direct to Cell працює з існуючими телефонами LTE (високошвидкісний мобільний інтернет четвертого покоління 4G, - УНІАН) скрізь, де видно небо. Не потрібно змінювати апаратне забезпечення, мікропрограму чи спеціальні програми, що забезпечує плавний доступ до тексту, голосу та даних", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що супутники Starlink із функцією Direct to Cell забезпечать повний доступ до текстових повідомлень, дзвінків і перегляду веб-сторінок.

В компанії відмічають, що супутники Starlink із функцією Direct to Cell оснащені вдосконаленим модемом eNodeB, який діє як вежа мобільного зв’язку в космосі, дозволяючи мережеву інтеграцію, подібну до стандартного роумінг-партнера.

Супутниковий зв'язок Starlink в Україні

Як повідомляв УНІАН, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, компанія SpaceX Ілона Маска надала Україні доступ до супутникового зв'язку Starlink. Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України 28 лютого.

Пізніше, на початку вересня 2023 року, вибухнув гучний скандал через інформацію, що американський мільярдер Ілон Маск в минулому році зірвав спецоперацію українських спецслужб у Криму. За даними Уолтера Айзексона в його новій біографії про Маска, він пише, що коли українські надводні дрони мали атакувати російський флот у Криму, Ілон ніби навмисне вимкнув супутниковий зв’язок над півостровом, побоюючись, що атака призведе до різкої ескалації війни.

14 вересня стало відомо, що Ілон Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США. За словами, біографа бізнесмена Уолтера Айзексона, Маск вирішив передати повний контроль над певною кількістю обладнання Starlink та послугами Starlink військовим США, щоб він більше не контролював геозони.

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