Це сталося після розмови з Марком Міллі та Джейком Салліваном.

Американський мільярдер Ілон Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США.

Про це повідомив біограф бізнесмена Уолтер Айзексон в інтерв'ю газеті The Washington Post. За його словами, після відключенням Starlink у тимчасово окупованому Криму, щоб завадити українській атаці на Чорноморський флот, Маск почав побоюватися ядерної війни.

"Я розмовляв з ним під час всього цього, і одного разу пізно ввечері він сказав: "Чому я беру участь у цій війні?" Він сказав: "Я, ви знаєте, створив Starlink, щоб люди могли розслаблятися, дивитися фільми Netflix та грати у відеоігри. Я не хотів створювати щось, що могло б викликати ядерну війну", - пригадав біограф.

Того вечора він запитав Маска, чи не говорив він про це з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та головою об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі. І ця розмова відбулася.

Біограф зауважив, що після цього Маск вирішив передати повний контроль над певною кількістю обладнання Starlink та послугами Starlink військовим США, щоб він більше не контролював геозони.

"Він більше не контролює умови використання", - зазначив Айзексон.

Як Ілон Маск заважав ЗСУ

Нагадаємо, майже з перших днів війни SpaceX Ілона Маска надала Україні доступ до супутникового зв'язку Starlink. Перші термінали були активовані 26 лютого 2022 року.

Втім, згодом Маск висловлював побоювання, що причетність його компанії до військових дій може негативно позначитися на взаєминах між Вашингтоном і Москвою - аж до ядерної війни. У біографічній книзі "Ілон Маск", написаній Уолтером Айзексоном, що надійшла в продаж 12 вересня, йдеться, що Маск таємно наказав своїм інженерам відключити супутниковий зв'язок Starlink, щоб зірвати запланований удар українського безпілотника, після розмови з російським послом.

Айзексон пише, що Маск запанікував, коли почув про плани української атаки, в ході якої супутники Starlink направлять шість дронів з вибухівкою до узбережжя Криму. Після розмови з послом Росії в США Анатолієм Антоновим, який, як повідомляється, сказав йому, що напад на Крим викличе ядерну відповідь, Маск наказав своїм інженерам відключити покриття Starlink "в межах 100 кілометрів від узбережжя Криму".

"Від державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя, - повідомляв Маск у Twitter. - Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б явно замішана у великому акті війни і ескалації конфлікту".

Пізніше Маск перефомулював картину, заявивши, що супутники в цих регіонах взагалі ніколи не включалися, і він просто вирішив не активувати їх.

Глава американського МЗС Ентоні Блінкен відзначив, що система Starlink є "життєво важливим інструментом" для України і повинна залишатися "повністю доступною для українців".

Бізнесмен парирував звинувачення в зраді тим, що США не оголошували війну Росії. "Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто називає мене таким",- написав Маск.

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