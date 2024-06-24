За перше півріччя 2024 року близько 11 тисяч німецьких компаній оголосили про банкрутство.

У Німеччині зафіксовано зростання рівня банкрутства. За перші шість місяців 2024 року цей показник збільшився майже на 30%.

Видання Bild пише, що за даними Асоціації економічних дослідників Creditreform, за перші пів року в Німеччині зареєстровано близько 11 тисяч банкрутств компаній, що є найвищим показником майже за 10 років.

"У першій половині 2024 року компанії продовжують боротися з наслідками рецесії 2023 року, триваючими кризами та слабким економічним розвитком", - пояснив керівник відділу економічних досліджень Creditreform Патрік-Людвіг Хантцш.

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Аналітики очікують, що неплатоспроможність бізнесу в Німеччині цього року зростатиме, і така ситуація відображає "проблеми минулих криз".

Також у Creditreform вважають, що банкрутства в першому півріччі 2024 року зачепили близько 133 тисяч співробітників. При цьому в аналогічний період 2023 року цей показник досяг позначки 125 тисяч осіб.

Економіка Німеччини - останні новини

За підсумками 2023 року статус третьої за величиною економіки світу отримала Німеччина. Номінальний ВВП країни склав 4,46 трильйона доларів.

Агентство Bloomberg писало, що дедалі більше німецьких домогосподарств стикаються з надмірним фінансовим тягарем через згортання державної підтримки та постійне зниження купівельної спроможності на тлі інфляції та високих відсоткових ставок.

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