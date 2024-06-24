У Німеччині зафіксовано зростання рівня банкрутства. За перші шість місяців 2024 року цей показник збільшився майже на 30%.
Видання Bild пише, що за даними Асоціації економічних дослідників Creditreform, за перші пів року в Німеччині зареєстровано близько 11 тисяч банкрутств компаній, що є найвищим показником майже за 10 років.
"У першій половині 2024 року компанії продовжують боротися з наслідками рецесії 2023 року, триваючими кризами та слабким економічним розвитком", - пояснив керівник відділу економічних досліджень Creditreform Патрік-Людвіг Хантцш.
Аналітики очікують, що неплатоспроможність бізнесу в Німеччині цього року зростатиме, і така ситуація відображає "проблеми минулих криз".
Також у Creditreform вважають, що банкрутства в першому півріччі 2024 року зачепили близько 133 тисяч співробітників. При цьому в аналогічний період 2023 року цей показник досяг позначки 125 тисяч осіб.
Економіка Німеччини - останні новини
За підсумками 2023 року статус третьої за величиною економіки світу отримала Німеччина. Номінальний ВВП країни склав 4,46 трильйона доларів.
Агентство Bloomberg писало, що дедалі більше німецьких домогосподарств стикаються з надмірним фінансовим тягарем через згортання державної підтримки та постійне зниження купівельної спроможності на тлі інфляції та високих відсоткових ставок.