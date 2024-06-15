Коріння погіршення лежить у пандемії та нападі Росії на Україну.

Дедалі більше німців не можуть звести кінці з кінцями, оскільки шоки останніх років поступово впливають на найбільшу економіку Європи. Все більше домогосподарств опиняються під надмірним фінансовим тягарем через згортання державної підтримки та постійне зниження купівельної спроможності на тлі інфляції та високих відсоткових ставок, пише Bloomberg.

Масштаб проблеми означає, що допомоги потребують не лише найбідніші верстви населення або люди, які отримують пільги. Організації, які надають допомогу по всій країні, повідомляють про зростання попиту з боку тих, кого прийнято вважати середнім класом.

"Все більше людей страждають від заборгованості, які раніше не були або рідко були клієнтами консультаційних центрів – люди з надійною роботою, самозайняті або навіть люди, які мають власне житло", – заявив Роман Шлаг, консультант з питань заборгованості в Аахені.

Відео дня

Зазначається, що коріння погіршення лежить у пандемії та нападі Володимира Путіна на Україну. Перша – погіршила фінансове становище багатьох робітників, а друга – перетворила Німеччину з локомотива європейського зростання на найбільше відставання, оскільки постачання російських енергоносіїв, від яких вона залежала, припинилися, а вартість альтернативних джерел різко зросла.

За словами журналістів, хоча рецесії майже вдалося уникнути, прогнозується, що виробництво зросте лише у 2024 році, оскільки доходи споживачів продовжують наздоганяти зростання цін на товари повсякденного попиту.

За даними організації Creditreform, минулого року близько 5,65 мільйона людей були класифіковані як такі, що мають надмірну заборгованість. Колекторська компанія вважає, що це перше зростання з 2019 року, якщо скоригувати статистичні ефекти нещодавніх законодавчих змін.

Опитування понад 600 боргових консультаційних агентств за квітень-травень також показало, що більше половини з них відзначили зростання попиту порівняно з минулим роком. Останні офіційні статистичні дані свідчать про те, що в лютому кількість неплатоспроможних боржників зросла на 12% порівняно з минулим роком.

Багато самозайнятих осіб, які втратили свої доходи, коли почався пандемії, тепер повинні повернути частину державної допомоги, наданої в той час. А деякі з тих, хто працював на повну ставку, побачили, що їхні робочі місця збережені, але їхні години скорочені, що призвело до зменшення заробітної плати на 40%. А стрибок інфляції ще не був повністю компенсований підвищенням заробітної плати, йдеться у статті.

Подібна динаміка спостерігається і в корпоративному секторі, де кількість банкрутств у квітні сягнула рекордного рівня, що розглядається як ефект надолуження згаяного після того, як дешеві державні кредити допомогли їм пережити пандемію.

Економіка Німеччини

За підсумками 2023 року Японія втратила статус третьої за величиною економіки світу, а це місце зайняла Німеччина. Номінальний валовий внутрішній продукт Японії без поправки на інфляцію склав 4,21 трлн доларів, що є четвертим у світі після 4,46 трлн доларів Німеччини, в основному через різке падіння ієни.

У першому кварталі року Сполучені Штати Америки випередили Китай як головного торговельного партнера ФРН. Згідно з наведеними даними, торгівля між Сполученими Штатами та ФРН (експорт та імпорт разом взяті) з січня по березень склала 63 млрд євро (68 млрд доларів), тоді як показник КНР становив трохи менше 60 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: