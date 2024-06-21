Уже в першому кварталі 2024 року обсяг торгівлі Німеччини з Китаєм становив 60 мільярдів євро, що менше, ніж загальний обсяг торгівлі зі США.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вирушить до Китаю, щоб запевнити в підтримці комерційних зв'язків. Експерти з торгівлі кажуть, що економічні та політичні чинники схиляються на користь відносин Берліна і Вашингтона.

Видання Reuters пише, що Габек спробує пояснити китайським чиновникам нещодавнє оголошення ЄС про тарифи на китайські електромобілі та водночас знизити ризик заходів у відповідь з боку Китаю, які можуть завдати шкоди німецькому бізнесу.

Уже в першому кварталі 2024 року обсяг торгівлі Німеччини з Китаєм становив 60 мільярдів євро, що менше, ніж загальний обсяг торгівлі зі США в 63 мільярди євро. Таким чином, Китай поступився своїм місцем головного торгового партнера Німеччини, яке займав вісім років. Так, німецький експорт до Китаю в травні впав на 14% порівняно з минулим роком, тоді як експорт до США зріс на 4,1%.

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Максиміліан Бутек, виконавчий директор Німецької торгової палати в Східному Китаї, сказав, що німецькі торговельні партнери поки що зберігають прихильність до китайського ринку, на якому, на їхню думку, в найближчі кілька років відбудеться відновлення попиту.

"Однак якщо впевненість у приватному секторі та серед споживачів у Китаї залишиться низькою, не виключено, що США зможуть утвердитися як провідний торговельний партнер Німеччини", - сказав він.

Зростання німецького експорту вже стримується тим, що Китай - давній споживач авто, машин і фармацевтичної продукції - просувається вгору ланцюжком створення вартості та сам виробляє складніші товари.

Ще більше питання в тому, наскільки глибокий вплив матиме заявлений Німеччиною намір скоротити загальний обсяг торгівлі з Китаєм, який вона звинуватила в "нечесній практиці". Не кажучи про своє бажання поглибити зв'язки з такими партнерами, як Південна Корея, Берлін досі не давав чітких вказівок щодо політичних кроків зі зниження залежності.

"Схоже, відбувається переорієнтація - зокрема й геополітична - від системного суперника Китаю до трансатлантичного партнера - США", - заявив Юрген Маттес, голова відділу міжнародної економічної політики Німецького економічного інституту.

Якщо Дональд Трамп переможе на виборах і спрямує США більш протекціоністським шляхом, підвищивши тарифи на імпорт з усіх країн, то всі ставки будуть зроблені на те, що може перерости в глобальну торговельну війну. Такий сценарій матиме руйнівний вплив на всі великі економіки, причому Китай і США постраждають навіть більше, ніж Європа.

У довгостроковій перспективі це може призвести до розколу планети на два несумісних торговельних блоки, що поставить такі орієнтовані на експорт економіки, як Німеччина, перед суворим комерційним і геополітичним вибором.

Торгова війна ЄС і Китаю - останні новини

Європейська комісія 12 червня заявила, що ЄС вирішив запровадити додаткові мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1% понад чинні 10%.

Китай у відповідь розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини та субпродуктів з ЄС. Такий крок здебільшого спрямований проти Іспанії, Нідерландів і Данії.

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