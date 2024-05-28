Зазначається, що за порушення правил військового обліку передбачено багатотисячний штраф і не тільки.

Військовозобов'язані українці можуть отримати штраф, якщо порушать правил військового обліку. Українське законодавство передбачає стягнення суми в розмірі від 17000 до 25000 гривень.

"У статті 210 КУпАП зазначається, що порушеннями призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил воєнного обліку, вчинені в особливий період, тягнуть за собою накладення штрафів від 1000 до 1500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян - від 17000 до 25000 тисяч гривень", - цитує представника обласного ТЦК і СП у Запорізькій області Суспільне.

Зазначається, що якщо військовозобов'язаний не прибуває до ТЦК після отримання повістки, то це кваліфікують як порушення правил військового обліку, тому складається протокол про адміністративне порушення. При цьому уточнюється, що якщо військовозобов'язаний ухиляється від отримання повістки, то йому загрожує штраф - від 17 000 до 25 500 гривень.

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"Для юридичних осіб, посадових і посадових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій в особливий період розмір такого штрафу становить від 34 000 до 51 000 грн", - пояснили в ТЦК.

Також зазначено, що якщо військовозобов'язаний ігнорує мобілізаційне розпорядження, то його можуть притягнути до кримінальної відповідальності за 336 статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період" Кримінального кодексу України, яка передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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Експерт розповів, що не всіх відправляють на ВЛК. За його словами, військовозобов'язані, у яких є відстрочка, на медогляд не направляються, за винятком контрактників.

Також він зазначив, що в Україні почнуть надсилати повістки поштою. Так, у разі не уточнення протягом 60 днів військовозобов'язаним або резервістом фактичної адреси місця проживання, повістка буде надіслана на його адресу зареєстрованого місця проживання 17 липня.

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