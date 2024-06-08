Блокування можливе у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Громадянам України можуть заблокувати банківські рахунки у разі порушення правил військового обліку. Про це йдеться у роз’яснені проекту army.gov.ua.

"Чи можуть заблокувати банківські рахунки? Так, блокування банківського рахунку може мати місце, але лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про мобілізацію", – йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним, ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

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Суд прийматиме рішення щодо позбавлення права керування транспортним засобом. А рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.

Мобілізація в Україні

Раніше УНІАН писав, що військовозобов'язані українці можуть отримати штраф, якщо порушать правил військового обліку. Українське законодавство передбачає стягнення суми в розмірі від 17000 до 25000 гривень.

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів, що тепер сервіс "Оберіг" збирає інформацію з різних реєстрів. До прикладу, платників податків. Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.

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