Перспектива торгового конфлікту посилилася після обрання Дональда Трампа президентом США.

Назріває новий виток торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Китай використовує нові можливості, розширюючи заходи у відповідь проти США, включно з інструментами, здатними посіяти хаос у світовій торгівлі та фінансах.

Видання Bloomberg пише, що Дональд Трамп пригрозив Китаю 60% тарифами на товари - рівень, який призведе до скорочення торгівлі між країнами. Дилема для Китаю полягає в тому, що значне позитивне сальдо торгового балансу зі США означає, що будь-які прямі контрзаходи матимуть обмежений вплив.

Розпродаж казначейських облігацій США

Можливо, найбільш руйнівним рішенням Китаю буде повний або значний продаж запасів казначейських облігацій США, які становлять близько 734 мільярдів доларів. Це підвищить тиск на прибутковість американських облігацій і порушить роботу світових фінансових ринків.

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Ризики: раптове скидання Китаєм американських боргових зобов'язань призведе до падіння цін на облігації, зниження вартості його власних активів і зменшення вартості валютних резервів. Це також дасть американським експортерам порівняльну перевагу через дешевший долар.

Падіння юаня

Здешевлення юаня зробить китайський експорт більш конкурентоспроможним і допоможе частково нейтралізувати вплив потенційних мит.

Ризики: ослаблення юаня призведе до зростання рекордного профіциту торговельного балансу Китаю і розсердить інших партнерів, які, своєю чергою, можуть вдатися до мит, щоб усунути дисбаланс у світовій торгівлі. Це також може спровокувати відтік капіталу і ще більше відбити в іноземних інвесторів бажання вкладати гроші в країну.

Обмеження експорту ключових товарів

Минулого літа Пекін обмежив продаж за кордон галію і германію. Цей крок був сприйнятий як спроба чинити тиск на Білий дім, щоб змусити його скасувати заходи контролю. Через кілька місяців Китай посилив обмеження на експорт деяких видів графіту, оскільки США посилили правила, щоб не допустити до Китаю передові мікросхеми. Експортний контроль продовжився, і останнім до списку потрапила сурма.

Обмеження на критично важливі мінерали можуть відрізати США від матеріалів, необхідних для виробництва передових технологій, принаймні в короткостроковій перспективі. Домінування Китаю у виробництві та переробці багатьох корисних копалин дає йому можливість чинити величезний вплив на сировинні ринки.

Ризики: торгові партнери перестануть вважати Китай надійним постачальником і знайдуть альтернативні джерела, що прискорить диверсифікацію ланцюжка постачань з Пекіна.

Удар по американських компаніях

Після початку торговельної війни Пекін склав "список ненадійних організацій" і ухвалив "закон про протидію іноземним санкціям", щоб спрямувати їх проти компаній або осіб, які завдають шкоди Китаю. Перспектива арешту активів або блокування ділових операцій є проблемою для Apple Inc., Tesla Inc. або Microsoft Corp., які отримують десятки мільярдів доларів щорічного доходу з Китаю.

Ризики: США можуть легко вжити заходів у відповідь проти китайських компаній, а санкціоновані урядом бойкоти споживачів можуть посилитися і швидко вийти з-під контролю.

Створення альянсу

Китай уже обходить традиційних союзників США, щоб пом'якшити наслідки погіршення відносин зі своїм найбільшим торговельним партнером. Йдеться про Японію, Індію, Німеччину, Австралію.

"Однією з найефективніших стратегій, яку Пекін може застосувати на наступному етапі торговельної війни, буде створення альянсів у Євразії поряд із комерційною дипломатією, щоб переконати американських союзників і партнерів у тому, що політика США є нерозважливою та шкідливою для миру і процвітання", - пише Метт Герткен, головний геополітичний стратег BCA Research.

Ризики: країни захочуть отримати вигоду із суперництва між США і Китаєм і не захочуть приймати чийсь бік.

Торгова війна Трампа - останні новини

Торгова війна Дональда Трампа може обвалити деякі валюти. Крім того, експерти зазначили, що Німеччина переживає найрізкіше зниження темпів зростання економіки серед усіх розвинених країн через торговельні бар'єри, які має намір застосувати Трамп.

Також новообраний президент США пообіцяв підвищити мита на товари з Мексики, Канади та Китаю, що може призвести до різкого збільшення витрат для американського бізнесу і споживачів.

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