Зазначається, що Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв запровадити високі тарифи на китайський імпорт.

США можуть ввести майже 40% тарифи на імпорт з Китаю на початку наступного року. Такий крок може призвести до зниження темпів зростання другої за величиною економіки світу до 1 процентного пункту.

Видання Reuters пише, що Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв запровадити високі тарифи на китайський імпорт, що викликало занепокоєння в Пекіні та підвищило ризики для економіки Китаю.

Мало того, що ставки тарифів, якими погрожують, набагато вищі за 7,5% - 25%, що стягувалися під час його першого терміну, економіка також перебуває у більш вразливому становищі через тривалий спад на ринку нерухомості, боргові ризики та слабкий внутрішній попит.

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Більшість економістів очікує, що Трамп введе мита на початку 2025 року: середня оцінка становить 38%, а прогнози варіюються від 15% до 60%. При цьому американські мита знизять економічне зростання Китаю у 2025 році приблизно на 0,5-1,0 відсоткових пункти.

"Експорт буде ключовою опорою зростання, оскільки глобальний попит зберігається, хоча нові американські мита можуть скоротити зростання ВВП до 1 відсоткового пункту", - сказав Мо Цзі, головний економіст по Китаю в DBS. "Споживання залишатиметься слабким через падіння цін на нерухомість і зростання безробіття. Інвестиції в інфраструктуру сприятимуть помірному відновленню інвестицій в основний капітал, хоча приватні інвестиції залишаться".

Більшість експертів вважають, що нещодавні заходи фіскального та монетарного стимулювання в Китаї мали незначний вплив на економіку, тому потрібно більше стимулів.

Китайська влада сподівається, що вересневі стимули допоможуть економіці досягти встановленого урядом цільового показника зростання на рівні близько 5% цього року.

Торгова війна США і Китаю - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни можуть бути втягнутими в торговельні війни зі США та Китаєм через економічну політику Дональда Трампа.

При цьому колишні чиновники адміністрації Трампа попередили ЄС, що новообраний президент США може дуже швидко підвищити тарифи.

Крім того, президент Китаю Сі Цзіньпін закликав Вашингтон знайти "правильний шлях до порозуміння", оскільки анонсовані мита США загрожують повернути країни в часи торговельної війни.

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