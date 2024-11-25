Зазначається, що економісти попереджають, що проблема може виникнути в Німеччині ще до введення будь-яких мит.

Німеччина переживає найрізкіше зниження темпів зростання економіки серед усіх розвинених країн. Економісти попередили про можливі проблеми через торговельні бар'єри, які має намір застосувати Дональд Трамп.

Видання FT пише, що економісти очікують, що 2025 року економіка Німеччини зросте лише на 0,6%, порівняно з 1,2%, які прогнозувалися в середині року. Скорочення прогнозів частково відображає побоювання, що інвестиції будуть заморожені ще до того, як Трамп повернеться в Білий дім.

За словами аналітиків, політичні негаразди в Німеччині погіршують ситуацію. Непопулярна в Німеччині тристороння коаліція соціал-демократів, зелених і вільних демократів розпалася через день після виборів у США. Позачергові вибори призначено на кінець лютого, але переговори про формування нового уряду можуть затягнутися на місяці.

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У 2023 році на частку США припадало 10% німецького експорту, що є найвищим показником за більш ніж два десятиліття. Тоді як імпорт зі США зростав набагато повільніше, позитивне сальдо торговельного балансу Німеччини зі США 2023 року сягнуло рекордних 63,3 млрд євро.

За оцінками мюнхенського інституту Ifo, у разі запровадження Трампом 20% мит на некитайський імпорт, німецький експорт до США може впасти на 15%. Наголошуючи на загрозі "геоекономічної фрагментації", глава Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що повна реалізація планів Трампа може звести нанівець один процентний пункт зростання ВВП.

Однак економісти попереджають, що проблема може виникнути в Німеччині ще до введення будь-яких мит, оскільки компанії скорочуватимуть інвестиції на батьківщині через невизначеність, а великі компанії можуть перенести виробництва в США.

Особливо сильно постраждають німецькі автовиробники, які борються з дорогим переходом на електромобілі, жорсткою конкуренцією з боку Китаю і роздутими витратами, а також фармацевтичні групи.

Багато економістів попереджають, що китайські виробники перенаправлятимуть до ЄС продукцію зі знижками, якщо мита США виявляться ще вищими, ніж у їхніх європейських колег. Хоча це може сприяти зниженню інфляції в ЄС, вітчизняні виробники зіткнуться з посиленням конкуренції, а маржа ще більше скоротиться.

Деякі експерти більш позитивні, вважаючи, що новий президент США просто створив багато шуму. Цього разу Трамп може використати загрозу мит як спосіб домогтися від союзників поступок у політиці, вважає Ніл Ширінг з Capital Economics.

Німеччина в цьому відношенні вкрай важлива, враховуючи, що з усіх великих європейських економік саме вона має найтісніші економічні зв'язки з Китаєм.

Деякі негативні наслідки для Німеччини можуть бути пом'якшені, якщо попит у США стимулюватиметься планами Трампа зі зниження податків, що підвищить інтерес до німецького імпорту - особливо якщо долар продовжить зміцнюватися до євро.

Проблеми німецької економіки - останні новини

Експерти з'ясували, що все більше німців "залазять" у борги. Причиною економічних проблем вважають згортання підтримки з боку держави і постійне зниження купівельної спроможності на тлі інфляції та високих процентних ставок.

При цьому тільки за перше півріччя 2024 року близько 11 тисяч німецьких компаній оголосили про банкрутство - найвищий показник майже за 10 років.

14 жовтня видання Bloomberg писало, що Берлін переживає помірну рецесію, що свідчить про серйозні труднощі в найбільшій економіці.

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