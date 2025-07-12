Нові 30% ставки набудуть чинності, якщо країни не зможуть домовитися про вигідніші умови.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 30% мита на товари з Мексики та Європейського Союзу. Як пише Bloomberg, у двох листах, опублікованих у Truth Social у суботу вранці, він поінформував ключових торговельних партнерів про нові ставки, які наберуть чинності 1 серпня, якщо вони не зможуть домовитися про вигідніші умови.

Зазначається, що лист ЄС був написаний за тим самим шаблоном, що й понад 20 інших загрозливих послань президента США, опублікованих цього тижня.

Водночас у своєму листі президенту Мексики Клаудії Шейнбаум Трамп заявив, що країна "допомагає забезпечити безпеку кордону", але додав, що цього недостатньо.

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"Мексика досі не зупинила картелі, які намагаються перетворити всю Північну Америку на майданчик для наркоторгівлі. Очевидно, я не можу цього допустити!", - написав він.

Як зазначає видання, ЄС сподівався укласти зі США попередню угоду, щоб запобігти запровадженню мит, але лист Трампа в останній момент підірвав оптимізм щодо угоди.

Загалом цього тижня Трамп оголосив про нові мита для 25 країн.

Мита Трампа

4 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надіслати листи країнам, які не уклали торговельну угоду зі США, із зазначенням розміру мита.

9 липня Трамп пригрозив Бразилії запровадити штрафні мита в розмірі 50% на експорт до США після сварки з Луїсом Інасіу Лула да Сільвою. Він також заявив, що заявив, що планує ввести 35%-ве мито на імпортні товари з Канади.

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