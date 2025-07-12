Заяві про запровадження мит з боку Вашингтона передували тижні інтенсивних переговорів між США та Єврокомісією.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо запровадження нових мит щодо Європейського Союзу.

"Разом із президенткою Європейської Комісії Франція висловлює рішуче несхвалення оголошення про запровадження з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів", – написав він у соцмережі Х.

Макрон наголосив, що заяві про запровадження мит з боку Вашингтона передували тижні інтенсивних переговорів між США та Єврокомісією "на основі серйозної пропозиції, зробленої в дусі доброї волі".

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"В умовах європейської єдності Комісія, як ніколи раніше, повинна підтвердити рішучість Союзу рішуче захищати європейські інтереси. Зокрема, це означає прискорення підготовки надійних контрзаходів, мобілізувавши всі наявні в її розпорядженні інструменти, в тому числі протидії примусу, якщо до 1 серпня не буде досягнуто згоди", – акцентував французький лідер.

Макрон зазначив, що Франція повністю підтримує Єврокомісію в переговорах з метою досягнення взаємоприйнятної угоди до 1 серпня, яка "відображатиме взаємну повагу, яку мають виявляти одне до одного торговельні партнери на кшталт Європейського Союзу і Сполучених Штатів, з урахуванням їхніх спільних інтересів і взаємопов’язаних ланцюгів постачання".

Мита Трампа проти ЄС

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня Вашингтон запроваджує 30% мита на товари з Європейського Союзу. Зазначалося, що ці ставки набудуть чинності, якщо сторони не зможуть домовитися про більш вигідні умови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що такі мита зашкодять підприємствам і споживачам по обидва боки Атлантики. Вона акцентувала, що в разі провалу переговорів зі США Євросоюз готовий вжити заходів у відповідь.

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