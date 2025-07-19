У ЄС вважають високим розмір мит, запропонованих Дональдом Трампом і готують заходи у відповідь, в разі провалу перемовин.

Президент США Дональд Трамп посилив свої вимоги на торгових переговорах з ЄС, наполягаючи на мінімальному миті на усі товари з ЄС від 15% до 20% в будь-якій угоді з блоком, а європейці готуються до можливої торговельної війни з США, повідомляє Financinal Times.

За інформацією джерел видання, американський лідер прагне зберегти мита на авто з Євросоюзу у 25%.

Більше того, один з американських чиновників розповів журналістам, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення взаємних тарифів, які перевищують 10%, навіть якщо угода буде досягнута.

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Якщо Трамп наполягатиме на своїй митній пропозиції, то це, за словами дипломатів ЄС, які попросили про анонімність, може підштовхнути ЄС до дій у відповідь.

"Ми не хочемо торгової війни, але ми не знаємо, чи залишать нам США вибір", - сказали вони.

Журналісти зазначають, що ЄС запланував кілька пакетів мит у відповідь, але неодноразово відкладав їх впровадження, прив'язуючи їх до перемовин з Трампом.

Зокрема, блок може запровадити мита на американську курятину та джинси, які набудуть чинності 6 серпня.

Європейська комісія також запропонувала запровадити мита на літаки Boeing і бурбон, якщо переговори не вдасться завершити. Розмір можливих мит на американські товари не уточнюється.

Також серед заходів у відповідь Єврокомісія розглядає запровадження податків на цифрові послуги та доходи від онлайн-реклами.

При цьому журналісти нагадують, що США є найбільшим ринком для ЄС, на який припадає 20% експорту блоку.

Мита Трампа

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня Вашингтон запроваджує 30% мита на товари з ЄС.

Водночас, комісар Євросоюзу з торгівлі Марош Шефчович наголошує, що підвищення США мита до 30% зробить неможливою торгівлю між ЄС та США.

Американський лідер також заявив, що має намір надіслати єдиний лист більш ніж 150 країнам з інформацією про нові мита США для них, не уточнивши розмір мит.

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