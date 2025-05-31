Нові мита набудуть чинності з 4 червня.

Дональд Трамп розпочав нову ескалацію торговельної війни, заявивши, що підвищить мита на імпорт сталі та алюмінію вдвічі - з 25 до 50 відсотків. Як пише Financial Times, президент США пообіцяв звести тарифний "паркан" навколо вітчизняного виробництва металів.

"Ми збираємося підняти мита на сталь у Сполучених Штатах Америки з 25 до 50 відсотків, що ще більше убезпечить сталеливарну промисловість... Ніхто не зможе обійти це... За 25 відсотків вони можуть перелізти через паркан. За 50 відсотків вони вже не зможуть перелізти через паркан", - заявив Трамп.

Пізніше Трамп у своїй соцмережі Truth написав, що нові мита набудуть чинності з 4 червня.

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У березні Трамп запровадив 25-відсоткові мита на імпорт сталі та алюмінію, що стало одним із перших ударів у рамках його глобальної торговельної війни.

"Незалежно від юридичних бар'єрів та економічних наслідків, Трамп вочевидь має намір і далі використовувати тарифи як інструмент політики, щоб захистити американське виробництво від руйнівного впливу іноземної конкуренції", - сказав Есвар Прасад, економіст із Корнельського університету.

Водночас представники канадської сталеливарної промисловості, найбільшого джерела американського імпорту, засудили цей крок Трампа.

"Розгортання ефективних, конкурентоспроможних і надійних транскордонних ланцюжків поставок сталі та алюмінію обходиться обом країнам дуже дорого", - заявила Кендіс Лаїнг, президентка Канадської торгової палати.

Як зазначає FT, п'ятнична заява Трампа знову посилює торговельну напруженість - через два дні після того, як торговий суд США визнав багато тарифів президента незаконними.

Тарифні війни Трампа

Непостійний підхід Трампа до тарифів - неодноразове оголошення нових мит, а потім їх скасування - викликав замішання серед компаній і призвів до величезних коливань на ринках останніми місяцями.

Два тижні тому адміністрація Трампа досягла угоди з Китаєм про зниження тарифів між двома країнами, які сягали 145 відсотків. Але в п'ятницю напруженість знову зросла, коли Трамп звинуватив Пекін у порушенні "тарифного перемир'я".

Також Трамп оголосив, що переговори з Євросоюзом "ведуть у нікуди". Тому він рекомендував своїй адміністрації ввести з 1 червня мито на європейську продукцію в розмірі 50%. Також він пригрозив збирати 25% з продукції Apple, якщо вона не випускатиме iPhone у США.

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