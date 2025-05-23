Сьогодні техніку Apple виробляють і збирають тільки в трьох країнах: Китаї, Індії та В'єтнаму.

Дональд Трамп зажадав від Apple виробляти iPhone, які продаються в США, на території Штатів. В іншому разі на корпорацію чекають мита у 25%.

"Я давно повідомив Тіму Куку, що Айфони, які продаватимуться в США, вироблятимуться і збиратимуться в Сполучених Штатах, а не в Індії або деінде, – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social, обваливши акції компанії щонайменше на 4%.

Сьогодні техніку Apple виробляють і збирають тільки в Китаї, Індії та В'єтнамі, а у США у компанії розташований головний офіс і дослідницькі центри. Прицьому більшість заводів, що займаються складанням iPhone, розташовані в Китаї.

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Як повідомляла газета The Wall Street Journal, ще до початку тарифної війни США і Китаю корпорація перенесла виробництво техніки для ринку США в Індію. Глава Apple Тім Кук заявив, що більшість iPhone, відвантажених у США з квітня по червень, надійдуть з Індії.

Проте пристроїв, що поставляються з Індії, недостатньо для покриття всього попиту на iPhone. Найприбутковіші моделі телефонів високого класу – Pro і Pro Max – все ще виробляються в Китаї. Apple вивчає можливість перенести частину виробництва в США, але, за різними оцінками, на це підуть роки.

Ціни на iPhone можуть істотно зрости через Трампа

За даними WSJ, через значні торгові мита, введені адміністрацією Трампа, Apple буде змушена підвищити ціни на осінню лінійку iPhone 17.

При цьому Apple хоче "уникнути будь-якого сценарію", в якому їй доведеться пояснювати зростання цін митами Трампа проти Китаю, де виробляється кінцеве складання більшості айфонів. Замість цього компанія спробує виправдати підвищення цін змінами в дизайні та новими функціями.

За прогнозами Reuters, вартість базової версії iPhone з накопичувачем на 128 ГБ може зрости до 1142 доларів. Преміальна модель iPhone Pro Max з 1 терабайтом пам'яті може подорожчати до 2300 доларів. Навіть бюджетний iPhone "е" може додати у вартості до $856.

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