Судді заявили, що президент США перевищив свої повноваження.

Міжнародний торговий суд США у середу заблокував мита, запроваджені у квітні президентом Дональдом Трампом, пише Reuters. Також суд визнав, що президент перевищив свої повноваження, ввівши масштабні мита на імпорт від торговельних партнерів Сполучених Штатів.

У рішенні зазначається, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження регулювати торгівлю з іншими країнами, які не скасовуються надзвичайними повноваженнями президента щодо захисту економіки США.

"Суд не розглядає доцільність або ймовірну ефективність використання президентом тарифів як важеля впливу. Таке використання є неприпустимим не тому, що воно нерозумне чи неефективне, а тому, що [федеральний закон] цього не дозволяє", - заявила колегія із трьох суддів.

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Суд дав адміністрації США 10 днів на "виконання" свого розпорядження. Утім, вона вже подала апеляцію та поставила під сумнів повноваження суду.

Зазначається, що рішення було прийнято за позовом Центру правосуддя Свободи, поданим від імені п'яти малих американських підприємств, що імпортують товари із країн, на які поширюються мита.

Компанії, серед яких є імпортер вина та спиртних напоїв з Нью-Йорка та виробник музичних інструментів з Вірджинії, заявили, що мита шкодять їм вести бізнес.

"Якщо оскаржувані тарифні накази є незаконними стосовно позивачів, вони є незаконними стосовно всіх", – написали судді у своєму рішенні.

Ще щонайменше п'ять судових оскаржень тарифів очікують розгляду. Генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд назвав тарифи Трампа незаконними, безрозсудними та економічно руйнівними.

"Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення, і що торговельні рішення не можуть прийматися за примхою президента", – йдеться у заяві Рейфілда.

Мита Трампа: головне

Як повідомляв раніше УНІАН, 2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення нових нищівних мит США. Він назвав свій указ історичним і запевнив, що мита повернуть "золотий вік". За словами Трампа, ці кроки мали призвести до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США. Тоді він запровадив мита 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, що імпортуватимуться до Штатів. Крім того, оголосив, що вводить 20% мита на товари з ЄС, а для інших країн - 10%. Проти Китаю США тоді ввели 34% мита, а проти Великої Британії - 10%. До України застосували мінімальне 10% мито.

Після того неодноразово Трам змінював свої рішення щодо розміру мит. Так, щодо Китаю він запровадив найбільші мита - сукупна ставка становила 145%. Очільник Білого дому погрожував країні навіть підвищити мита до 245%. Однак після переговорів 12 травня адміністрація США заявила, що тимчасово знижує найвищі тарифи для Китаю.

Також Трамп погодився відкласти мита щодо ЄС до 9 липня, хоч перед цим заявляв, що рекомендує ввести 50%-ві мита для Євросоюзу з 1 червня, оскільки розчарований тим, що переговори з ЄС просуваються недостатньо швидко.

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