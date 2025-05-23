Європейському центральному банку поки що важко оцінити вплив тарифів на інфляцію.

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард попередила, що міжнародна торгівля буде назавжди змінена напруженістю навколо тарифів, навіть попри те, що провідні економіки світу прагнуть до певних компромісів, пише Bloomberg.

"Хоча цілком очевидно, що міжнародна торгівля вже ніколи не буде такою, як раніше, також зрозуміло, що будуть подальші переговори", – сказала вона в кулуарах зустрічі фінансових посадовців "Великої сімки" в Канаді.

Зустріч завершилася спільним комюніке, в якому учасники замовчали свою незгоду щодо тарифів адміністрації США. Зазначається, що міністри фінансів та керівники центральних банків зосередилися на колективному заклику вирішити проблему "надмірних дисбалансів" у світовій економіці, що явно вказує на Китай, хоча прямо вони цю країну не назвали.

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"Усі партнери в торгівлі зроблять подальші кроки, щоб, ймовірно, зменшити основні дисбаланси, які ми маємо і мали протягом тривалого часу", – сказала Лагард.

В окремому інтерв'ю президентка ЄЦБ заявила, що її фінустанові важко оцінити вплив тарифів на інфляцію.

"Питання впливу тарифів на інфляцію дуже делікатне. На даний момент відбувається багато змін, вплив яких ми зможемо оцінити в міру просування переговорів та розвитку цього нового контексту", – цитує видання Лагард.

Bloomberg пише, що у єврозоні інфляція у квітні трималася на рівні 2,2%. Але аналітики прогнозують зміну тенденції у травні, що, ймовірно, призведе до зниження інфляції навіть до рівня нижче цільового показника ЄЦБ у 2%. Європейська комісія очікує , що наступного року вона становитиме в середньому 1,7%.

Тарифи Трампа і міжнародна торгівля – останні новини

США погрожують максимальними митами щодо країн, які зайняли більш агресивну позицію в торгових переговорах. "Винні" держави отримають відповідні листи із зазначенням максимальних ставок, пише видання Financial Times.

У травні стало відомо, що США і Китай тимчасово знизять мита на товари один одного. Це рішення покликане знизити торговельну напруженість і дати двом найбільшим економікам світу ще три місяці на врегулювання розбіжностей.

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