У Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині розпочали роботу відокремлені підрозділи українського ДП "Документ".

Український паспортний сервіс став доступний у чотирьох країнах - Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині.

Як повідомляється в Telegram-каналі українського уряду, у зазначених країнах розпочали роботу відокремлені підрозділи українського ДП "Документ".

Тут українці можуть отримати такі послуги:

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оформлення ID-карти або закордонного паспорта (в тому числі замість загубленого або викраденого);

обмін ID-карти або закордонного паспорта (у зв'язку із закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-карту (за бажанням або в разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін водійських прав.

Українські паспорти під час війни

7 травня 2022 року уряд України затвердив проведення експериментального проекту. Повідомлялося, що українцям, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній та закордонний. Для тих, хто залишився в Україні дозволили отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонний паспорт.

10 жовтня 2022 року повідомлялося, що з 1 листопада в Україні подорожчає термінове оформлення внутрішнього та закордонного паспорта. Повідомлялося, що вартість оформлення паспорта громадянина України зросте з 252 грн до 496 грн. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три або сім днів подорожчає з 704 грн до 992 грн. Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 грн до 452 грн.

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