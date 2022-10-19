Подорожчання відбудеться вже з 1 листопада.

В Україні з 1 листопада зросте вартість термінового оформлення внутрішнього паспорта, закордонного паспорта та проїзного документу біженця.

Про це йдеться в постанові №1180 Кабінету Міністрів від 14 жовтня 2022 року.

Згідно з постановою вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 грн до 496 грн.

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Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три або сім днів подорожчає з 704 грн до 992 грн.

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 грн до 452 грн.

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше, подорожчає з 168 грн до 336 грн.

Оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 352 грн до 452 грн.

Оформлення та обмін карти мігранта подорожчає з 199 грн до 399 грн.

Крім того, через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів зросте з 126 грн до 248 грн.

Також через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів подорожчає з 352 до 496 грн.

Українські паспорти

Громадянам України, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній і закордонний.

18 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про введення іспиту з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою для отримання українського громадянства.

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