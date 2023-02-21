В МВС уточнили, що у тестовому режимі вже розпочато прийом заяв на оформлення документів громадян України у цих країнах.

Український "Паспортний сервіс" став доступним у ще двох країнах Євросоюзу.

Як повідомили у Мінстерстві внутрішніх справ, Державна міграційна служба (ДМС) розширює географію функціонування відокремлених підрозділів держпідприємства "Документ" за кордоном.

"Відтепер українці можуть оформити паспортні документи не лише в Польщі та Туреччині, а й в ще двох країнах Євросоюзу - Словаччині та Чехії", - підкреслюється у повідомленні.

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В МВС уточнили, що у тестовому режимі вже розпочато прийом заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. "У столицях двох європейських країн працюють мобільно-технічні комплекси - спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс"", - зазначили у міністерстві.

Українські паспорти

Громадянам України, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній і закордонний. Так, з 23 травня 2022 року в Україні дозволили отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

З 1 листопада 2022 року в Україні зросла вартість термінового оформлення внутрішнього паспорта, закордонного паспорта та проїзного документу біженця. Зокрема, згідно з постановою Кабміну, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 грн до 496 грн.

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