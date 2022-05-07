Новий проект має мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу / фото ua.depositphotos.com

Кабінет міністрів України на засіданні 7 травня затвердив експериментальний проект щодо одночасного оформлення (зокрема, й замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорта громадянина України.

Проведення експерименту пропонується встановити протягом двох років, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

"Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проект, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У проекті зазначається, що метою затвердження документу є вдосконалення надання адміністративних послуг у сфері міграції та мінімізації часу для їх отримання в умовах введення та продовження воєнного стану.

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