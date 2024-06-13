У два наступних роки у столиці значно скоротять кількість МАФів.

Київська міська рада ухвалила рішення заборонити продаж тютюнових та підакцизних товарів у кіосках. Також планується у найближчі роки зменшити у столиці кількість таких споруд.

Таке рішення депутати Київради ухвалили під час пленарного засідання. Зокрема, вони проголосували за нове положення про користування елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд. Серед іншого там пропонується скоротити кількість МАФів у Києві в наступні два роки з 10 тис. до 2,5 тис. Скорочувати кількість МАФів розпочнуть з Печерська.

Крім того, самі МАФи в столиці заборонять встановлювати біля метро, ​​клумб, пішохідних доріжок та адміністративних будівель.

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Проєкт рішення, винесений на голосування депутатів, спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Але під час засідання Київради таку правку вніс депутат від фракції "Європейська солідарність" Олександр Міщенко і її підтримали.

"Я вважаю, що не повинні сигарети продаватися у кіосках", — сказав депутат.

Демонтаж МАФів у Києві

У Києві демонтували незаконно споруджений "храм-МАФ" Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомив Національний музей історії України. "16 травня 2024 року Державна виконавча служба України забезпечила виконання судового рішення про демонтаж незаконної споруди, яка у різних формах проіснувала на території Національного музею історії України з 2006 по 2024 рік. Історія свавільного спорудження цієї будівлі на особливо цінних землях, власником яких є держава, стане хрестоматійним прикладом безвідповідальності чиновників і водночас неповаги до культурної спадщини України міжнародного значення", - наголошується у заяві.

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