Заява Національного музею історії України щодо незаконних споруд на землях історичного значення

У Києві демонтували незаконно споруджений "храм-МАФ" Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє Національний музей історії України у соціальній мережі Facebook.

"16 травня 2024 року Державна виконавча служба України забезпечила виконання судового рішення про демонтаж незаконної споруди, яка у різних формах проіснувала на території Національного музею історії України з 2006 по 2024 рік. Історія свавільного спорудження цієї будівлі на особливо цінних землях, власником яких є держава, стане хрестоматійним прикладом безвідповідальності чиновників і водночас неповаги до культурної спадщини України міжнародного значення", - наголошується у заяві.

Також сказано, що багато людей сприймають музей лише як спеціальну будівлю, у якій зберігаються та експонуються памʼятки історії й культури. "Але є музеї особливі, які варто розглядати в нерозривному звʼязку з територією, на якій вони розташовані", - сказано у повідомленні.

Зокрема, такими прикладами є Парфенон з Акрополісом у Греції та Капітолійський пагорб у Римі з памʼятками всесвітнього значення. У Києві таким місцем є Старокиївська гора із садибою Національного музею історії України, що утворюють цілісний комплекс із будівлею установи.

"Чимало людей нині можуть вказати, де на території нашого музею колись були язичницькі поховання, князівські палаци й Десятинна церква. Утім варто памʼятати, що цими знаннями ми зобовʼязані не так писемним джерелам, як відкриттям археологів, що дозволили точно локалізувати історичні обʼєкти. На цій досить невеликій садибі досліджені залишки не тільки згаданого храму, а й споруд і поховань, датованих часом до прийняття християнства і пов’язаних з історією України і низки інших країн Європи", - сказано у заяві.

Як наголошується у заяві, для України ця територія – головне місце памʼяті, зберігати й поважати яке зобовʼязані не тільки громадяни нашої країни, а й іноземці, незалежно від політичних, культурних і релігійних поглядів.

"Це – обовʼязок кожного. Для того, щоб його дотримувалися, існує законодавство про охорону культурної спадщини, яке охоплює як правові акти України, так і міжнародні договори. Воно регулює роль та обовʼязки музеїв, а також інших інституцій. Це законодавство визначає види діяльності, дозволені на памʼятках національного значення, а також порядок й умови їх здійснення", - сказано у заяві.

Також, Національний музей історії України прагне забезпечити максимальний доступ громадян до нашого спільного місця пам’яті. Для цього необхідно усунути всі перешкоди, особливо якщо на те є всі законні підстави.

"У планах музею – використання території і зокрема звільненої ділянки для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених як давньому минулому, так і сучасній історії України. Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами", - заявили у музеї.

Неаконний "храм-МАФ" УПЦ МП - деталі

Як повідомляв УНІАН, Національний музей історії України у квітні за добу зібрав на пожертвах 772 тисячі гривень, необхідні для демонтажу незаконно спорудженого "храму-МАФу" Української православної церкви Московського патріархату.

У вересні 2023 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив незаконність самочинного будівництва і зобов’язав знести споруду та привести земельну ділянку у попередній стан коштом особи, яка допустила правопорушення. Рішення суду набуло законної сили й перебувало на стадії примусового виконання з 2 жовтня 2023 року.

Незаконно збудована споруда розташована в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. Ця незаконна споруда також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

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