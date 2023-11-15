Столичні активісти та політики вимагали прибрати монумент вже давно.

У Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, що знаходився у парку імені Івана Багряного (колишній парк Пушкіна). Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець.

"Пушкін – всьо! Лише під кінець другого року повномасштабної війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури, і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо!" – написав він у своєму Фейсбуці

Як видно на опублікованих в мережі відео, скульптуру обережно зняли з постаменту за допомогою автокрану. Після цього пам’ятник завантажили на вантажівку та вивезли. Куди саме – наразі невідомо.

Слід зазначити, що після повномасштабного вторгнення росіян пам'ятник Пушкіну неодноразово обливали фарбою, а на його постаменті добре помітні заклики до знесення.

Демонтаж пам’ятників росіянам в Україні

Як писав УНІАН, минулого тижня уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам у низці українських міст. Йдеться про ті монументи, які значилися у Державному реєстрі нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Але задовго до цього по всій Україні місцева влада почала масово прибирати з вулиць пам’ятники російським та радянським діячам Наприклад, в Полтаві пам’ятники Ватутіну і Пушкіну демонтували в липні цього року, а в Харкові бюст Пушкіна прибрали ще в листопаді минулого року.

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