У Берліні побоюються потенційного негативного впливу політики Трампа.

Лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що ЄС має укласти масштабну угоду про вільну торгівлю зі США. Цей крок дав би змогу вберегти економіку від згубного впливу можливих мит.

Видання Financial Times пише, що Трамп зупинив переговори щодо Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства незабаром після того, як став президентом у 2017 році, і продовжив вводити мита на європейський імпорт.

Напередодні вступу Трампа на посаду глави Білого дому 20 січня німці все більше побоюються потенційного негативного впливу його політики "зробимо Америку знову великою" на найбільшу економіку ЄС.

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Дослідження, проведене торік Німецьким економічним інститутом у Кельні, передбачило, що німецька економіка зазнає збитків у розмірі до 180 мільярдів євро впродовж другого терміну Трампа внаслідок торговельної війни між США та Європою.

Зазначається, що німецькі автовиробники та машинобудівні компанії серйозно постраждають від планів Трампа підвищити мита до 10 або навіть 20%. У першій половині 2024 року США були найбільшим торговим партнером Німеччини.

Мерц очікує, що умови для європейського бізнесу стануть набагато жорсткішими, коли Трамп стане президентом. На його думку, ЄС слід очікувати, що США зосередяться на захисті власних інтересів за допомогою високих мит, але він не вважає за доцільне запроваджувати мита у відповідь. Замість цього ЄС має зосередитися на відновленні своєї конкурентоспроможності, що падає.

Мерц пообіцяв, що якщо він стане канцлером, то підвищить конкурентоспроможність німецької економіки, яка вперше з початку 2000-х років переживає дворічний спад.

Політик заявив, що Німеччина має знизити ставки корпоративного податку і стати більш привабливим місцем для ведення бізнесу, щоб краще конкурувати з Вашингтоном, де податкові пільги спонукали багато німецьких компаній розглянути можливість перенесення виробництва в США.

За його словами, у Німеччині також занадто високі витрати на оплату праці, не пов'язані із заробітною платою, наприклад, соціальні виплати.

Половини Трампа та економіка ЄС - останні новини

Берлін переживає помірну рецесію, що говорить про серйозні труднощі в найбільшій економіці.

Німеччина втрачає все більше енергоємних виробництв, а експорт падає, оскільки компанії скорочують внутрішні інвестиції. У міру зниження рівня життя виборці шукають винних, а соціальна напруженість відштовхує іноземні таланти, яких країна відчайдушно потребує. Отруйний коктейль з обережності та невдоволення потім прокотиться по всій Європі.

При цьому Дональд Трамп заявив, що Європейський союз повинен закуповувати американську нафту і газ, щоб компенсувати "величезний дефіцит" з найбільшою економікою світу. Якщо ж блок відмовиться, то на нього чекають нові мита.

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