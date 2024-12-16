Європа наступна: економічна криза в Німеччині може стати незворотною, - Bloomberg

Високі ціни на енергоносії та скорочення експорту призвели до того, що німецькі домогосподарства стали біднішими на 2 500 євро.

Після п'яти років стагнації економіка Німеччини скоротилася на 5% порівняно з допандемічними темпами зростання. Більшу частину дефіциту буде важко відновити через структурні удари, зокрема, в енергетичній сфері та автомобільній промисловості.

Видання Bloomberg пише, що зниження національної конкурентоспроможності означає, що кожне домогосподарство стане біднішим приблизно на 2 500 євро на рік.

"Німеччина не розвалиться відразу. Саме це робить цей сценарій таким жахливим", - каже Емі Вебб, засновник і виконавчий директор Future Today Institute. "Це дуже повільний, дуже затяжний занепад. Не компанії, не міста, а всієї країни, і Європа потягнеться за нею".

Відео дня

Це виглядає так: Німеччина втрачає все більше енергоємних виробництв, а експорт падає, оскільки компанії скорочують внутрішні інвестиції. У міру зниження рівня життя виборці шукають винних, а соціальна напруженість відштовхує іноземні таланти, яких країна відчайдушно потребує. Отруйний коктейль з обережності та невдоволення потім прокотиться по всій Європі.

"Життя кожної людини потроху стає все гіршим і гіршим до кінця її життя", - каже Вебб.

Роки неправильних рішень і невезіння зруйнували економічну модель Німеччини саме тоді, коли інша Європа потребує її промисловості, щоб допомогти регіону йти в ногу з Китаєм, впоратися з війною Росії в Україні та відповісти на ізоляціоністські настрої США.

"Конкурентна позиція німецької промисловості погіршилася", - заявив Йоахім Нагель, президент Бундесбанку. "Зростаючі зовнішні ринки не дають імпульсів для зростання, як це було в минулому".

Список проблем стає дедалі довшим, а потенціал зростання Німеччини скоротився всього до 0,4%. Щоб відновити конкурентоспроможність, Німеччині в результаті необхідно більше витрачати. За даними Bloomberg, щоб наздогнати інші країни з розвиненою економікою, країні доведеться збільшити щорічні інвестиції в інфраструктуру та інші суспільні блага приблизно на третину - до 160 мільярдів євро. Таке зростання еквівалентне більш ніж 1% ВВП.

Але не все так погано. Німеччина має найнижчий коефіцієнт заборгованості серед усіх країн G7, що дає можливість витрачати кошти, якщо є політична воля. Крім того, економісти прогнозують помірне відновлення економіки в найближчій перспективі.

Проблеми Німеччини не залишаються непоміченими. За прогнозами економістів Bantleon, колись знаменита автомобільна промисловість країни втрачатиме свою частку ринку і прискорить перенесення виробництва за кордон. Очікується, що в найближчі 10 років цей сектор втратить до 40% доданої вартості.

Проблеми економіки Німеччини - останні новини

Експерти з'ясували, що дедалі більше німців "залазять" у борги. Причиною економічних проблем вважають згортання підтримки з боку держави і постійне зниження купівельної спроможності на тлі інфляції та високих процентних ставок.

При цьому тільки за перше півріччя 2024 року близько 11 тисяч німецьких компаній оголосили про банкрутство, що є найвищим показником майже за 10 років.

14 жовтня видання Bloomberg писало, що Берлін переживає помірну рецесію, що свідчить про серйозні труднощі в найбільшій економіці.

Вас також можуть зацікавити новини: