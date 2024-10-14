Слабкість економіки ФРН експерти частково пояснюють припиненням постачань дешевих енергоресурсів з Росії.

Згідно з новим опитуванням, Німеччина переживає помірну рецесію, що говорить про серйозні труднощі у найбільшій економіці ЄС. Такі дані наводить Bloomberg.

На думку аналітиків, у третьому кварталі року економіка ФРН продемонструє скорочення на 0,1%.

"‎Промисловість залишається ахіллесовою п’ятою"‎, – говорить аналітик Rabobank Ерік-Ян ван Харн.

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Раніше експерти очікували нульове зростання у третьому кварталі, однак останнє опитування показало консолідовану оцінку щодо падіння. Зазначимо, що у другому кварталі було зафіксовано скорочення німецької економіки на 0,1%.

Прогноз на цей рік також переглянули у бік зниження порівняно з раніше передбаченим зростанням. У 2025 році аналітики очікують зростання на 0,8%, тоді як раніше прогнозували зростання на 1%.

Зазначимо, що рецесією вважають два послідовні квартали від'ємного росту ВВП. Рецесія веде до масових падінь індексів на біржі.

Економіка одних європейських країн дуже залежить від економіки інших, тому рецесія в тій чи іншій країні (особливо, в такій великій як Німеччина) може призвести до економічного спаду в інших частинах Європи.

Серед головних причин рецесії у Німеччині експерти називають припинення постачань дешевих енергоресурсів з РФ. Окрім цього, свою роль відіграють погіршення попиту на німецькі товари у Китаї, проблеми автовиробників та дефіцит кваліфікованої робочої сили.

Труднощі німецької економіки - останні новини

Раніше експерти з’ясували, що дедалі більше німців "‎залазять"‎ у борги. Причиною економічних негараздів вважають згортання підтримки з боку держави та постійне зниження купівельної спроможності на тлі інфляції та високих відсоткових ставок.

Також повідомлялось, що лише за перше півріччя цього року близько 11 тисяч німецьких компаній оголосили про банкрутство. Це найвищий показник майже за 10 років.

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