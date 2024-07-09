Німецький глава Міноборони вже звернувся до міністра фінансів із відповідним проханням.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запропонував збільшити військову допомогу Україні на друге півріччя 2024 року. Кошти, які виділили раніше, вже майже витрачено.

Газета Spiegel пише, що з близько 7 мільярдів євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, на нові поставки в другій половині 2024 року залишилося трохи менше ніж 200 000 євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів Крістіана Лінднера з проханням виділити додаткові кошти.

За його словами, у другій половині поточного року обсяг коштів, виділених на допомогу Україні, необхідно збільшити ще на чотири мільярди євро. Пісторіус має намір використати ці кошти, щоб поставити Україні більше боєприпасів, запчастини і, можливо, більше танків Leopard 1A.

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Міністр фінансів, тим часом, закликав федеральний уряд до ощадливості.

Допомога від Німеччини - останні новини

ЗМІ повідомили, що цього року дві третини німецького збройового експорту були призначені для України, він досяг рекордного рівня.

8 липня стало відомо, що Берлін передав Києву новий пакет військової допомоги, до якого увійшли боєприпаси, радари та безпілотні літальні апарати.

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